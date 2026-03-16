Школьники Подмосковья посетят организации коммунального хозяйства

С 16 по 27 марта в Московской области пройдет акция «Первые за чистое Подмосковье». В рамках мероприятия для школьников организуют экскурсии в организации городского коммунального хозяйства. Мероприятия охватят 56 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Цель акции — помочь школьникам определиться с будущей профессией. Во время экскурсий учащиеся познакомятся с работой специалистов коммунальных предприятий: дворников, водителей, слесарей.

Школьники изучат, как коммунальные службы готовятся к зиме, и ознакомятся с работой техники, которая обеспечивает чистоту и порядок на улицах Подмосковья. Учащиеся получат возможность изучить организацию городской сети улиц, скверов и парков, а также понять, как функционирует система содержания городской инфраструктуры.

Министерство образования Московской области рассматривает акцию как значимое событие, которое поможет повысить уровень экологической культуры учащихся и расширить их общеобразовательный кругозор.