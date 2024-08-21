Школьники Подмосковья помогли ученым провести летнюю перепись воробьев

Юные лесоводы из Подмосковья приняли участие во всероссийском летнем учете воробьев. Это ежегодная акции, которая объединяет усилия ученых и любителей природы для обновления данных о численности полевого и домового воробья в стране.

Воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль» из села Спасс подсчитали пернатых не только в своей местности, но и на других территориях, где находились во время летнего отдыха.

А кцию «Воробьи на кустах» также поддержали ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Электростали, отметившие встречу более сотни птиц.

Ю ные натуралисты из школьных лесничеств «Дубрава» Талдомского и «Лесная братва» Сергиево-Посадского городских округов тоже присоединились к мероприятиям.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что школьники наблюдали за птицами в течение недели, вели записи об их поведении, пытались разобраться, что могло привлечь пернатых именно в это место. Все итоги переписи отправили организаторам акции «Воробьи на кустах».

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