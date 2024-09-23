Школьники Подмосковья получили 7 наград на конференции изобретателей

Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» завершилась в Госдуме. Участниками стали более 700 ребят из 80 регионов страны. Семь представителей Подмосковья стали призерами мероприятия.

В Министерстве образования Московской области отметили, что жюри выделило несколько работ подмосковных школьников из более чем 450 проектов.

«Это роботизированный спасательный круг, умная каска, устройство для получения 3D-модели сканируемого объекта, система дистанционного контроля концентрации газа. Особенно эксперты отметили нейротренажер для восстановления подвижности кисти, созданный Александром Кокаревым из Ногинской гимназии», — рассказал директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья Юрий Макеев.

Участники конференции представили свои проекты и посетили экспозиции ведущих технических вузов страны, таких как МГТУ имени Баумана, МГТУ «Станкин», НИТУ МИСИС и другие. Специалисты Политехнического музея России провели интерактивные викторины и конкурсы.

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