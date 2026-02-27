Школьники Подмосковья показали навыки безопасности на олимпиаде

Сегодня в Подмосковье прошел практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Участникам предстояло пройти серию испытаний, демонстрирующих их умение действовать в чрезвычайных ситуациях.

Соревнования развернулись на пяти площадках, одной из которых стали Мытищи. Здесь собрались 160 учащихся 9–11-х классов, уже успешно прошедших теоретическую часть. Теперь им предстояло показать свои практические навыки.

Участники должны были выполнить семь заданий за ограниченное время: сборка и разборка автомата, оказание первой помощи пострадавшему, переправа с грузом, вязка узлов, метание гранаты, стрельба, а также надевание общевойскового комплекта защитного снаряжения.

Один из участников, десятиклассник Арсений Фролов из школы №11 Сергиева Посада, выступает на олимпиаде второй раз. Юноша занимается горным туризмом и уверен, что основы безопасности жизнедеятельности важны для каждого человека.

Победители представят регион на Всероссийской олимпиаде, которая пройдет в конце мая — начале июня. Успех на этом этапе даст право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов по соответствующему профилю. Лучшие участники смогут готовиться в составе сборных команд России для выступления на международных олимпиадах.

Организаторами соревнований выступили Минпросвещения России, организационно-методическое сопровождение осуществляет Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева.