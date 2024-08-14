Школьники Подмосковья поедут на тематическую смену «Знание. Авторы» во Владивосток

Общество «Знание» выбрало 100 лучших юных блогеров со всей России, которые примут участие в тематической смене «Знание.Авторы». Мероприятие пройдет с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. На смену поедут четыре школьника из Московской области.

Во время поездки школьники смогут встретиться с единомышленниками и получить ценные советы от экспертов. По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, представители Подмосковья успешно прошли конкурсный отбор, выполнив все творческие задания. Ребята демонстрировали свои умения в создании видео, подготовке интервью, лонгридов, подкастов и фоторепортажей.

В смене «Знание.Авторы» примут участие блогеры в возрасте от 14 до 17 лет из 35 регионов России. Их научат создавать достоверный просветительский контент и эффективно его продвигать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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