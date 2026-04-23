Экологические акции провели в Подмосковье ко Дню Земли

Каждый год 22 апреля отмечается Всемирный день Земли, напоминающий о необходимости бережно относиться к природе и сохранять ее для будущих поколений. В этом году в Московской области более 220 тысяч школьников приняли участие в разнообразных мероприятиях.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали акцию «Зеленая весна». Школьники и студенты приняли участие в субботнике «Мы за чистоту», наведя порядок на территориях школ, дворов, мемориалов, парков и социальных учреждений.

В рамках флешмоба «Эко-медиа: рассказываем о планете» участники создали медиапроекты в различных форматах — подкасты, видеоролики, школьные газеты. Они рассказали об экологичных привычках своих семей, способах бережного отношения к природе, а также о животных и растениях, находящихся под угрозой исчезновения в своем регионе.

