Школьники Подмосковья отметили Всемирный день здоровья

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, более 270 тысяч школьников и студентов приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья.

«Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели акции в рамках Всероссийской кампании «Укрепляй здоровье». Советники директоров по воспитанию организовали интерактивную встречу «Зарядка с чемпионом», где приглашенные спортсмены поделились опытом и провели совместную зарядку с участниками.

На площадках формата «Дворовым играм быть» наставники и руководители отделений организовали для школьников и студентов площадки с классиками, «резиночкой», прятками и другими традиционными дворовыми играми. В ходе интеллектуальной игры «Верю – не верю» участники изучали факты о здоровом образе жизни и определяли, какие из них верные.

В рамках Всероссийского проекта «Первая помощь» «Навигаторы детства» участвовали в тематических уроках по здоровому питанию «Будь здоров!». Участники узнали об основных группах продуктов, значении сбалансированного рациона, режиме питания и влиянии еды на самочувствие.

Школьники и студенты проверили свои знания о здоровом образе жизни, приняв участие в тематическом диктанте «Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

