Школьники Подмосковья отметили 65-летие первого полета человека в космос

6 апреля в образовательных учреждениях Московской области состоялись занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Мероприятия были посвящены 65-летию первого полета человека в космос. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, «космическая» неделя началась с торжественной линейки и церемонии поднятия флага под гимн Российской Федерации.

Тема занятия — «65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики». Она раскрывает роль России как одной из ведущих космических держав и подчеркивает значение отечественных достижений в освоении космического пространства.

На уроке в формате видеоинтервью выступил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он рассказал о новых пилотируемых программах и значении подготовки молодых специалистов для будущих космических экспедиций, а также поделился планами развития отечественной космической отрасли на ближайшие годы.

На занятии освещены основные этапы развития российской космонавтики: от первого спутника и полета Гагарина до современных проектов. Обсудили ценность труда конструкторов и летчиков, а также роль конструкторских бюро и научных центров в создании космических аппаратов и разработке новых технологий.