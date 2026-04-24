Итоги регионального конкурса агрокейсов для школьников подвели в Подмосковье

24 апреля в Университете Вернадского в городском округе Балашиха прошел финал регионального конкурса агрокейсов для школьников. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила о победителях из городских округов Богородский, Наро-Фоминский и Коломна.

В четырех номинациях были определены лучшие команды. В категории «Агроэкология» победу одержала команда «Агрономы будущего» из Центра образования №28 Богородского округа. В номинации «Цифровой агроном» первое место заняла команда «ГидроДрайв» из Емельяновской школы городского округа Коломна. В категории «Маркетинг АгроПродукта» победителем стала команда «Истоки» из Лицея им. Героя России Веры Волошиной Наро-Фоминского городского округа. В направлении «Биотехнология» лучшей стала команда «Экогармония» из Лицея №4 городского округа Коломна.

Финал собрал 19 команд из 18 школ, представляющих 14 муниципалитетов. Всего в мероприятии участвовали 80 обучающихся. Команды представили свои решения практических кейсов, предложенных предприятиями аграрного сектора экономики Московской области, в формате хакатона.

Решения оценивало жюри, в которое входили партнеры мероприятия: «СеДеК», «Логика молока», Группа компаний «РОТА-ГРУПП», «РОСТАГРОЭКСПОРТ» и «Корпорация 1Т».

Основная цель конкурса — популяризация агротехнологического образования, развитие проектного мышления и командной работы у школьников, а также знакомство с современным агропромышленным комплексом Подмосковья.