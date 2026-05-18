Школьники Подмосковья обсудили ценности на «Разговорах о важном»

В понедельник, 18 мая, в школах и колледжах Московской области прошла традиционная торжественная линейка, на которой подняли флаг под гимн России. Затем начались занятия в рамках образовательного проекта «Разговоры о важном» на тему «Ценности, которые нас объединяют», о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

С учащимися обсуждали понятие ценностей как внутреннего ориентира, влияющего на выбор человека, его поведение и взаимодействие с окружающими. Говорили о материальных и духовных ценностях, которые формируют личность.

Свою точку зрения по теме высказали известные личности: народный артист России, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юденкова и другие. Каждый из спикеров поделился своим пониманием ценностей, опираясь на собственный опыт в служении искусству, сохранении культурного наследия и проявлении патриотизма.