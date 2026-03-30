Школьники Подмосковья обсудили борьбу с волнением на «Разговорах о важном»

30 марта 2026 года в образовательных учреждениях Московской области состоялись занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Тема урока — «Как справляться с волнением?». Мероприятия начались с торжественной линейки, во время которой был поднят флаг под звуки гимна России, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Выбор темы обусловлен тем, что дети и подростки часто сталкиваются с волнением в учебе, общении и повседневной жизни. Учащимся рассказали, как распознавать свои реакции на стресс, анализировать переживания и находить способы управления ими.

В ходе интерактивных занятий ребята размышляли о природе волнения, причинах его возникновения и влиянии на поведение человека. Значительное внимание было уделено развитию эмоционального интеллекта.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что на следующей неделе уроки в рамках «Разговоров о важном» будут связаны с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.