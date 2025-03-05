Школьники Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ по трем предметам

Первая всероссийская тренировка перед ЕГЭ прошла 5 марта. В Подмосковье экзамены по биологии, информатике и английскому языку проходили на 257 площадках, в них участвовали более 18 тысяч выпускников, сообщили в Министерстве образования региона.

Цель тренировочного ЕГЭ — проверить, как работает система проведения экзаменов, и отработать действия в непредвиденных ситуациях, например, замену оборудования или организаторов.

В ведомстве отметили, что такие занятия помогают школьникам привыкнуть к процедуре ЕГЭ, уменьшить стресс и проверить работу техники. В мероприятии участвовали все сотрудники, задействованные в экзаменах.

Результаты тренировочного экзамена участники узнают до 18 марта. Отмечается, что подмосковные выпускники смогут пройти еще две всероссийские тренировки — 27 марта и 12 мая.