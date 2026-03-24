Школьники Подмосковья изучили цифровой урок более 34 тысяч раз

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что школьники Подмосковья прошли цифровой урок «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» свыше 34 тысяч раз.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству прохождений стали Мытищи (более 3,3 тысячи), Подольск (свыше 2,6 тысячи) и Клин (более 2,4 тысячи).

На уроке учащиеся 1–11 классов познакомились с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ. Они освоили принципы работы систем на основе машинного обучения и создали модель рекомендаций в игровой форме.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

