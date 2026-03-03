Школьники Подмосковья изучили правила кибербезопасности

2 марта в образовательных учреждениях Московской области прошел урок «Разговоры о важном» на тему «Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет». Мероприятие организовала пресс-служба Министерства образования региона.

Цель урока — сформировать у учащихся ответственное отношение к цифровой среде и научить основам кибергигиены. В программу вошли познавательные беседы, просмотр видеоматериалов и практические задания.

Педагоги акцентировали внимание на важности личной ответственности в интернете. Они объяснили, как осознанная забота о себе может повысить безопасность общества. Учащиеся узнали о концепции цифрового следа и рисках, связанных с размещением информации в сети.

Также учителям удалось донести до учеников, что противоправные действия в цифровом пространстве не остаются безнаказанными. Незнание законов не освобождает от ответственности.

В рамках урока школьники изучили реальные истории подростков, пострадавших от злоумышленников. Видеоматериалы с рассказами молодых людей о своих ошибках помогли участникам занятия лучше понять, какие фразы могут сигнализировать о потенциальной угрозе.