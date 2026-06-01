Школьники Подмосковья изучили ПДД с помощью VR-тренажера

В День защиты детей около ста школьников из Домодедова и Подольска приняли участие в обучении на VR-тренажере «Мир безопасных дорог». Этот проект разработан ГК «Урбантех» совместно с Министерством транспорта Московской области специально для учащихся региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что инновационный метод изучения ПДД помогает школьникам лучше усвоить правила безопасного поведения на дороге. «Наш инновационный подход по изучению ПДД с помощью VR-тренажера помогает школьникам вспомнить и выучить основные правила безопасного поведения на дороге», — отметил он.

Во время занятий ребятам помогал робот Сема — символ безопасных дорог Подмосковья. Школьники оценили обучение как увлекательное и полезное.

Заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский рассказал, что тренажер дает детям возможность применить правила на практике. «VR-среда работает именно так: ребенок принимает решения, видит последствия, запоминает через собственный опыт», — пояснил он.

Представители ГК «Урбантех» также вручили школьникам памятные подарки — раскраски «Мир безопасных дорог» с заданиями и головоломками на тему ПДД. Главным героем детского пособия стал робот Сема. Раскраску можно скачать по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/download/document/16320993.

Подробнее о VR-тренажере можно узнать на сайте: https://urbantechgroup.ru/vr-trenazhyor-mir-bezopasnyh-dorog.