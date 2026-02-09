Школьники Подмосковья изучат историю Третьяковской галереи
В Московской области продолжается цикл занятий «Разговоры о важном». Урок 19 января был посвящен музейному делу и 170-летию Третьяковской галереи. Цель занятия — обсудить роль музеев в сохранении и преумножении наследия России, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Учащиеся узнали, как музеи аккумулируют исторический опыт и культурные ценности прошлых поколений. Доктор искусствоведения, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова выступила в качестве федерального спикера.
Интерактивная часть урока включала письменные задания и обсуждение картин и музейных экспонатов. Это позволило учащимся лучше понять значение музейного дела в культуре страны.