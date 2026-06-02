Подмосковные школьники свыше 270 тысяч раз прошли «Урок цифры»

Фото: Учебный кабинет информатики нового корпуса «Диалог» средней школы №9 в ЖК «Мытищи парк» на 1100 мест / Медиасток.рф

В 2025/2026 учебном году в Московской области состоялось шесть занятий в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Более 270 тысяч раз школьники региона приняли участие в этих мероприятиях, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Проект „Урок цифры“ открывает школьникам доступ к технологиям будущего от ведущих компаний страны, помогая им сделать первые уверенные шаги в цифровой среде».

Программа включала изучение таких тем, как анализ данных, кибербезопасность в космосе, ИИ-агенты, видеоплатформы, эволюция нейросетей и цифровая безопасность, а также основы квантового кодирования.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

