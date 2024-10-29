Школьники подключились к масштабной городской экологической акции в Химках

Учащиеся школ в Химках вместе с активистами «Молодой гвардии» сдали вторсырье в пункт приема пластика и алюминия в лицее № 21. Подобные акции в учреждениях округа проводят регулярно.

Городской округ Химки вошел в десятку самых активных муниципалитетов по сбору вторсырья в этом году. Более 100 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок жители уже сдали в экопункты. Отсюда десятки тысяч килограммов отходов отправили на переработку.

«Фандоматы — очень просты и удобны в использовании. Достаточно нажать кнопку „сдать“, положить бутылку штрих-кодом вверх и дождаться сканирования. Вместе с ребятами регулярно сдаем пластиковые бутылки на переработку, и таким образом вносим свой вклад в сохранение окружающей среды», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что сдать старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы можно в «Мегабак», который находится в микрорайоне Сходня по адресу: улица Горького, вблизи владения № 13.

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