Школьники почтили память жертв блокады Ленинграда на митинге в Лобне

День полного снятия блокады Ленинграда будет отмечаться в России 27 января. В преддверии 81-й годовщины этого героического события в Лобне прошла акция памяти.

В митинге, состоявшемся у мемориального комплекса «Зенитное орудие», приняли участие ученики лобненской школы № 9 вместе с педагогами и директором Ириной Кырма, которые почтили память жертв тех трагических событий.

Детям рассказали о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. Немецко-фашистские захватчики взяли город-герой в кольцо 8 сентября 1941 года. Блокада продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. По официальным данным, она унесла более 630 тысяч жизней ленинградцев. За это время фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. При этом 97% жителей Ленинграда умерли от голода.

«Эти страшные события Великой Отечественной войны напоминают о важности сохранения мира, исторической памяти и уважения к подвигам предков», — отметили участники митинга.

Памятные мероприятия в честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошли в рамках федерального проекта «Историческая память» во всех школах Лобни.