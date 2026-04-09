Школьники из Красногорска побывали на МКС благодаря VR-технологиям

В Детском технопарке «Кванториум» городского округа Красногорск 8 апреля прошло мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Школьники совершили интерактивное путешествие по Международной космической станции (МКС) в формате виртуальной реальности. Они выполняли задачи по стыковке модулей и знакомились с историей орбитальной станции, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Цель мероприятия — популяризация космических исследований и развитие инженерного мышления у школьников. Участники посмотрели документальный фильм о МКС, а затем были разделены на две команды. С помощью VR-шлемов и специальных джойстиков они посетили различные отсеки станции, совершили облет МКС в открытом космосе и пристыковали модуль к станции.

Наставник VR/AR-квантума Детского технопарка «Кванториум» Красногорск Алексей Никишин отметил: «Дети были в полном восторге. Они не просто слушали о космосе — они его прожили: своими руками (в виртуальной среде) управляли манипулятором, стыковали модули, чувствовали себя настоящими космонавтами».

Все участники получили символические космические призы. Опыт проведения подобных мероприятий будет рекомендован для тиражирования в другие детские технопарки и центры дополнительного образования Московской области.