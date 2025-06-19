Школьники побывали на фабрике по производству обоев в Балашихе

Учащиеся гимназии № 11 познакомились с особенностями обойного производства предприятия «Палитра» в Балашихе. Встреча прошла в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор».

Школьникам рассказали об истории предприятия и ключевых этапах производства обоев от подготовки сырья до создания готовых рулонов с разнообразными дизайнами. Большой интерес у ребят вызвали современные автоматизированные линии, которые позволяют добиться высокой точности печати.

На организованном мастер-классе учащиеся узнали о различных видах выпускаемой продукции и материалах, используемых для ее производства. Под руководством опытных мастеров ребята попробовали свои силы в поклейке обоев.

«Мы хотим, чтобы ребята увидели, что интересная работа есть не только в офисах, но и на производстве. Надеемся, что этот опыт поможет им в выборе будущей профессии и, возможно, кто-то из них в будущем вернется к нам в качестве молодого специалиста», — отметили представители ООО «КОФ Палитра».

Организация экскурсий на промышленные предприятия — важный шаг на пути к профессиональному самоопределению учащихся и укреплению связей между образованием и бизнесом в городском округе Балашиха.