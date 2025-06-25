Школьники побывали на экскурсии в Раменском медиацентре

Школьники и родители одного из семейных клубов познакомились с работой журналистов Раменского медиацентра. Они побывали на экскурсии по телестудии и радио, а также посетили музей.

Экскурсию по Раменскому телевидению и радио для детей и их родителей провела журналист отделения Союза журналистов Подмосковья, корреспондент медиацентра Ольга Неаполитанская. Она показала ребятам студию, где снимаются популярные передачи. Школьники заглянули в «сердце» местного ТВ — серверную, а также попробовали себя в роли теле- и радиоведущих.

Затем для ребят организовали экскурсию по музею. Дети увидели диктофоны разных времен, радиоприемники, магнитофонные кассеты и дисковые телефоны.

Ольга Неаполитанская рассказала про приемы, которые использует в своей работе, и показала принцип работы с хромакеем. В конце журналист ответила на многочисленные вопросы.

«Некоторые дети и родители узнали, где снимается программа „Попутчик“. „Надо же, вы нас удивили“, — сказали гости. Это было приятно», — отметила Ольга Неаполитанская.

Ольга добавила, что проводить экскурсии для детей приятно и интересно. Кто-то из них захочет стать журналистом, а значит, что подобные мероприятия направлены на раннюю профориентацию подрастающего поколения.