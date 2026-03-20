Школьники побывали на экскурсии в коммунальных службах Воскресенска

Ученики седьмого класса гимназии № 1, активисты «Движения первых», посетили МБУ «Благоустройство и озеленение» в рамках областной акции «Первые за чистое Подмосковье!».

Главный инженер Сергей Плещеев лично провел для ребят экскурсию по предприятию. Он рассказал о работе сотрудников, которые занимаются благоустройством и озеленением города, уборкой улиц, ремонтом дорог и остановок.

В гараже школьникам показали трактор «Беларусь» с роторной установкой, машину с щеткой и отвалом, а также тяжелый грейдер. Экскурсия помогла ребятам узнать о работе коммунальных служб изнутри и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии.