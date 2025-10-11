Школьники побывали на экскурсии по насосной станции в Подольске
Во время экскурсии по насосной станции школьники узнали, когда в Подольске появился первый водопровод, как функционирует насосная станция. В мероприятии приняли участие семь детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции.
Экскурсию организовали члены Комитета семей воинов СВО.
«Решили развлечь детей немного в каникулы, чтобы досуг был более расширенный, чтобы они посмотрели, как работают люди, как работает станция. Возможно кому-то это в будущем пригодится, кого-то это заинтересует и кто-то из детей захочет в будущем работать на водоканале», — сказала член Комитета семей воинов СВО Виктория Романишина.
Строительство первого водопровода началось в Подольске в 1915 году, а подача воды — в середине 1917 года.
Модернизация и обслуживание объектов водоканала ведется под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской область.
«Эта насосная станция центрального ВЗУ в том виде, в котором мы ее видим, была запущена в 2011 году. До этого на этом же месте было первая насосная станция центрального ВЗУ. Она была построена в 1968 году», — уточнила мастер службы водопроводных насосных станций Елена Брызнева.
Начальник службы водопроводных насосных станций Михаил Юдин рассказал, как работает насосная станция.
«Экскурсии у нас проводятся часто на ВЗУ центральной, сегодня у нас экскурсия для детей участников СВО. Детишкам было сегодня интересно. Они узнали, как вода добывается. Попробовали воду на вкус, посмеялись, поулыбались, это было удивительно», — уточнил Михаил Юдин.
Организаторы предположили, что экскурсия станет началом новой традиции — узнавать и ценить индустриальное сердце Подольска.