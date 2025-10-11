Школьники побывали на экскурсии по насосной станции в Подольске

Во время экскурсии по насосной станции школьники узнали, когда в Подольске появился первый водопровод, как функционирует насосная станция. В мероприятии приняли участие семь детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Экскурсию организовали члены Комитета семей воинов СВО.

«Решили развлечь детей немного в каникулы, чтобы досуг был более расширенный, чтобы они посмотрели, как работают люди, как работает станция. Возможно кому-то это в будущем пригодится, кого-то это заинтересует и кто-то из детей захочет в будущем работать на водоканале», — сказала член Комитета семей воинов СВО Виктория Романишина.

Строительство первого водопровода началось в Подольске в 1915 году, а подача воды — в середине 1917 года.