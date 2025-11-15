Школьники побывали на экскурсии по коммунальному предприятию в Пушкино

Для школьников провели профориентационную экскурсию по коммунальному предприятию «Софрино» в Пушкино. Ребята узнали о специфике работы и увидели специализированную технику, которая помогает содержать округ в чистоте.

В экскурсии приняли участие председатель Совета депутатов Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин.

«Мы часто говорим о развитии территорий, о комфортной среде, и очень хочется, чтобы наши дети не просто пользовались этим комфортом, но и понимали, какой труд стоит за чистотой улиц, ухоженными дворами и исправным освещением. Огромная благодарность директору Екатерине Потемкиной и всему коллективу МКУ „Софрино“ за открытость, гостеприимство и такую важную профориентационную работу. Возможно, для кого-то из этих ребят сегодняшний день станет первым шагом в выборе будущей профессии», — отметил Артем Садула.

В сентябре 2025 года объединили МКУ «Софрино» и «Ашукино». Реорганизацию провели для того, чтобы повысить эффективность работы и оптимизировать расходы.

Коммунальная служба «Софрино» обслуживает Ашукино, Софрино, Софрино-1, Зеленоградский, Ельдигино, Лесной, а также 45 деревень и два микрорайона. На балансе предприятия числятся 67 единиц техники, что позволяет обеспечивать порядок на большой территории.

Депутаты пообщались с сотрудниками, оценили состояние техники и оборудования. Артем Садула отметил, что предприятие готово к работе зимой.