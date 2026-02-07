Школьники поборются за призы в конкурсе фантастических рассказов

В конкурсе фантастических рассказов для школьников «Творя грядущее, вдохновляясь прошлым» могут принять участие подростки от 11 до 17 лет. Проект организован Фондом развития Физтех-школ и Физтех-лицеем имени П. Л. Капицы. Он предлагает молодым людям через литературное творчество поразмышлять о научно-техническом будущем России.

По мнению организаторов, такие инициативы помогут воспитать новое поколение инноваторов. Они будут способны не только создавать технологии, но и осознавать их влияние на общество.

Как отметил исполнительный директор Фонда и руководитель Технопарка лицея Андрей Богданов, конкурс призван через жанр научной фантастики стимулировать интерес подростков к осмыслению прогресса. Участникам нужно создать художественное произведение, посвященное будущему России. В центре сюжета — изобретение, открытие или технологический прорыв, меняющий жизнь людей.

Тематический спектр заданий широк: от энергетики нового поколения и аппаратов для освоения океанских глубин или недр Земли до межпланетных кораблей и концепций летающих городов. Приветствуются идеи о гармоничном симбиозе биологии и технологий, который расширяет человеческие возможности, не подавляя личность.

Прием работ продлится до 31 января 2026 года. Итоги будут подводить по трем номинациям: «Юные мечтатели», «Будущие инженеры» и «Символ будущего: инновации, которые вдохновляют». Победитель в каждой категории получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, остальным достанутся поощрительные подарки. Лучшие произведения планируют издать в специальном сборнике.

Подробности об условиях участия и требованиях к работам можно найти на официальном сайте конкурса: https://go2phystech.ru/2026/01/14/tvorya-gryaduschee-vdohnovlyayas-proshlym-prodlevaem-priem-rabot-na-vserossiyskiy-konkurs-fantasticheskih-rasskazov-dlya-shkolnikov/