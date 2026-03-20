Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-соревнование по кибербезопасности

Фото: Компьютерный класс в новой школе на 1050 учеников ЖК «Новое Пушкино» / Медиасток.рф

Ученики 9–11 классов, владеющие базовыми навыками работы с компьютером, могут принять участие в онлайн-хакатоне по информационной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит сформировать команды от трех до пяти человек и решить задачи в области кибербезопасности. Задания будут включать различные категории: криптографию, форензику, реверс-инжиниринг, веб и другие направления.

Три лучшие команды получат гранты на обучение в университете и другие ценные призы.

Соревнование пройдет онлайн и будет доступно для школьных команд из любых регионов. Регистрация продлится до 22 марта включительно, а командное состязание состоится 29 марта.

Подробнее с положением конкурса и заявкой на участие можно ознакомиться на сайте мероприятия по ссылке: https://cu.ru/olympiad/events/cu-school-ctf#zp3.