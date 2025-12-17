Школьники Павловского Посада сдали правовой экзамен

Павловский Посад стал площадкой для проведения образовательного мероприятия, призванного повысить правовую грамотность молодого поколения. В рамках межрегиональной акции «Правовой экзамен», организованной Молодежным парламентом Павловского Посада, школьники округа получили возможность проверить и продемонстрировать свои знания основного закона страны.

Для проведения тестирования были подготовлены сразу две локации, одна из которых разместилась на базе школы № 10. Более 40 школьников приняли активное участие в «Правовом экзамене», заполняя свои бланки. Тест состоял из 32 вопросов, составленных для всесторонней проверки знаний.

«От участников потребовали убрать мобильные телефоны и воздержаться от любых совещаний, создав атмосферу, максимально приближенную к реальному экзамену. Вопросы теста охватывали широкий спектр тем, касающихся ключевых положений Конституции Российской Федерации. Так, участникам предлагалось ответить на вопросы о составе Российской Федерации, определить, какие субъекты имеют статус автономных, а также перечислить основные обязанности гражданина РФ», — сообщили организаторы.

Каждый школьник получил индивидуальный бланк с уникальным номером. По предварительным данным, все участники успешно справились с поставленной задачей, продемонстрировав уверенное владение материалом.