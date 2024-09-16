Туристический слет прошел в Орудьевской школе в Дмитрове

Традиционный слет прошел в Орудьевской школе в преддверии Дня туриста. Дети преодолели полосу препятствий и приняли участие в спортивной эстафете.

«Турслет — это традиция, которой дорожат учителя, ученики и родители школы. Особенно важны такие мероприятия в Год семьи», — прокомментировала директор Орудьевской школы Вера Головач.

Координаторы советников директоров по воспитанию Дмитровского округа Ирина Лапина и Ольга Дышекова, а также председатель местного отделения «Движения Первых» Анастасия Чурилина прибыли на торжественное открытие.

Дети, педагоги и родители приняли участие в конкурсах и соревнованиях, каждый класс подготовил спортивных флешмоб. После ребята прошли полосу препятствий, которую подготовили студенты Дмитровского техникума по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

В конце для детей организовали дискотеку и караоке на открытом воздухе.

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