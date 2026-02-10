Школьники Орехово-Зуевского округа познакомились с работой пожарных

Заместитель начальника части Владимир Шеварихин сообщил, что спасатели рассказали учащимся о правилах пожарной безопасности в различных ситуациях. Особое внимание уделили алгоритму действий при обнаружении возгорания или задымления.

«Ребята смогли не только побеседовать с огнеборцами, но и поближе познакомиться с этой профессией, увидев своими глазами подразделение и находящуюся внутри него технику», — рассказал Владимир Шеварихин.

Специалисты объяснили школьникам, какими подручными средствами можно потушить небольшой огонь и чем опасен дым для человека. Ученикам подробно рассказали о специальном пожарно-техническом вооружении и возможностях современной пожарной и аварийно-спасательной техники.

Спасатели провели экскурсию, показали служебные и бытовые помещения, где проходят дежурные будни, и ответили на вопросы ребят. В завершение мероприятия школьникам напомнили о номере «112», по которому можно вызвать помощь, и сделали совместную фотографию на память.

Особенностью встречи стало то, что лицеисты сняли видеоролик о работе пожарных. Ребята провели интервью с начальником караула Иваном Жуковым и узнали о его пути в профессию.