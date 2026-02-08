Школьники Орехово-Зуевского округа посетили Ликинский автобусный завод

Экскурсия состоялась 6 февраля в рамках образовательного проекта. Восьмиклассники гимназий № 14 и № 15 познакомились с историей предприятия, узнали о востребованных профессиях и условиях труда.

Школьники лично наблюдали за сборкой автобусов.

Такая профориентационная встреча была организована в рамках проекта «РабОтай Здесь». Его цель — помочь учащимся осознанно выбрать профессию и познакомить их с рабочими специальностями на ведущих предприятиях округа.

Проект стартовал в январе и продлится до конца апреля. В нем участвуют 11 промышленных предприятий, среди которых «Стекломаш», научно-производственное предприятие «Респиратор», «Тонар», Дулевский фарфоровый завод, Демиховский машиностроительный завод и другие.

К настоящему моменту уже состоялось более 10 экскурсий, в том числе на Дулевский фарфоровый завод, Демиховский машиностроительный завод и другие предприятия.