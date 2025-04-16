Школьники Одинцовского округа почтили память советских солдат

Восьмиклассники из Голицынской средней школы № 2 посетили различные памятники и мемориалы, где почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к плитам и постам. Это мероприятие стало не просто экскурсией, а ценным уроком истории, которая была живой, трогательной и невероятно важной для понимания значимости прошлого.

Активисты «Движения Первых» делились увлекательными рассказами о судьбах местных жителей во время войны, а также о героических подвигах и значимых событиях, происходивших в Голицыне. Ребята узнали об истории своего города, что помогло им осознать важность сохранения памяти о тех трагических и в то же время величественных моментах.