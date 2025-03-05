Школьники Одинцова смогут принять участие в олимпиаде «Великая Победа»

Школьников из Одинцова приглашают присоединиться к участию во всемирной олимпиаде «Великая Победа». К интеллектуальному состязанию допускаются дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет.

Олимпиада приурочена к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она позволяет продемонстрировать знания о событиях, героях, местах сражений и важных датах той эпохи. Задания разработали ученые-историки, включая представителей Российского военно-исторического общества.

Участникам предстоит пройти онлайн-тест и выполнить специальные задания на историческую тематику разного уровня сложности. Еще все желающие смогут поучаствовать в отдельном конкурсе, который включает в себя две номинации: «Рисунок Победы» и «Юный полководец».

Олимпиаду проведут в несколько этапов. Первый продлится до 21 марта. Второй этап пройдет в период с 24 марта по 11 апреля. Финал состязаний в очном формате организуют 6 мая в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

Всем участникам олимпиады предварительно необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.