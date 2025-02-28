Школьники Ногинска выступили на чемпионате по профессиональному мастерству

Студенты и школьники Богородского округа продемонстрировали свои навыки на этапе чемпионата по профессиональному мастерству, который прошел в Ногинском колледже. Среди компетенций были «Предпринимательство», «Промышленный дизайн» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение»

Конкурсантам предстояло выполнить первый модуль по компетенции «Промышленный дизайн» среди юниоров. Среди заданий — эскизирование по техническому заданию, подготовка материалов по заданию заказчика, подготовка визуальных материалов, создание оригинальных эскизов.

Учащиеся школ по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» выполняли модуль А, который заключался в создании многостраничного документа со вставкой таблиц, диаграмм, сносок и отсканированных изображений. Студенты колледжей по компетенции «Предпринимательство» проводили маркетинговые исследования и представляли проекты предполагаемого бизнеса.

Участие в такого рода состязаниях дает ребятам возможность проявить себя и показать свой профессионализм, что, в свою очередь, помогает заложить основу успешной карьеры в будущем.