Школьники Наро-Фоминска выбрали предметы ЕГЭ благодаря занятиям профориентации

На базе школы № 7 в Наро‑Фоминске завершился региональный проект «ГИА. Осознанность. Профориентация», в котором приняли участие более 600 школьников со всего округа. Инициатива призвана не просто информировать о профессиях, но и помочь каждому старшекласснику выстроить понятную образовательную траекторию — какие предметы сдавать на ЕГЭ, в какие вузы и колледжи подавать документы и какие карьерные возможности реально доступны в регионе.

В рамках проекта были представлены профориентационные тесты и индивидуальные консультации с психологами и карьерными консультантами, тематические мастер‑классы и лекции от представителей вузов и колледжей, встречи с работодателями, практические сессии по выбору предметов ЕГЭ, а также разбор ошибок при подаче документов и советы по созданию мотивационного письма и портфолио.

«Проект дает выпускникам конкретный, прикладной инструмент для принятия решений — он переводит общие советы в понятные шаги: выбор предметов, план подготовки к экзаменам, список вузов и дорожная карта до первой работы. Особый акцент сделан на возможностях в самом округе: участникам показали, что для успешной карьеры не обязательно уезжать из родного города — здесь есть современные предприятия, у которых есть вакантные позиции и программы подготовки молодых специалистов», — сообщили организаторы.