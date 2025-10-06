Школьники Наро-Фоминска приняли участие в военно-патриотической игре

Команда старшеклассников из Наро-Фоминского городского округа стартовала на масштабной военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве!». Администрация округа сообщила об успехе юных патриотов, которые уже в первые дни соревнований заняли призовые позиции.

«Наро-Фоминские ребята продемонстрировали отличную подготовку и командный дух, заявив о себе сразу в нескольких дисциплинах: показав безупречную меткость, команда завоевала первое место в соревнованиях по стрельбе, благодаря силе и выносливости, школьники удостоились второго места в подтягивании, продемонстрировав тактическую грамотность и слаженность действий, команда завоевала второе место в дисциплине „Перемещение на поле боя“, — сообщили в администрации округа.

В этих соревнованиях, собравших 160 старшеклассников из 16 городов воинской славы, участники демонстрируют свои навыки в 15 различных военно-прикладных дисциплинах. Помимо успешно пройденных этапов, команды продолжают борьбу за первенство, соревнуясь в следующих испытаниях: забег по сложной пересеченной местности, включающий два огневых рубежа, выполнение норматива по неполной разборке и сборке автомата Калашникова на скорость, снаряжение магазина патронами, а также вязание специализированных узлов. Соревнования проходят на базе Российского университета спецназа, где созданы максимально реалистичные условия, позволяющие участникам ощутить себя в обстановке, приближенной к настоящей.