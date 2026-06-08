Школьники Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Великий и могучий»

С первого по шестое июня в рамках летней оздоровительной кампании свыше 95 тысяч обучающихся Московской области, которые посещают пришкольные и оздоровительные лагеря, приняли участие во Всероссийской акции «Великий и могучий». Мероприятие было организовано «Навигаторами детства» совместно с Движением Первых.

В рамках акции для участников смен была организована литературная гостиная «Читаем Пушкина». Школьники декламировали отрывки из произведений Александра Пушкина, знакомясь с выразительностью русского языка через классическую литературу.

Также прошла онлайн-активность «Моя любимая цитата из русской литературы». Участники делились в социальных сетях любимыми строками из произведений отечественных авторов. Форматы публикаций варьировались от иллюстраций и текстовых постов до видеозаписей с выразительным чтением.

Советники директоров по воспитанию провели игру «Словарный запас» совместно с активистами, вожатыми и руководителями лагерей. Участники проверяли и расширяли свои знания в области лексики, фразеологии и грамматики, выполняли тематические задания и проходили интеллектуальные конкурсы в игровой форме.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают укреплять интерес школьников к русской литературе и языку, сохранять связь с культурным наследием и формировать уважение к истории страны.

Всероссийский проект [«Навигаторы детства»](https://vk.com/club207917550) реализуется [«Росдетцентром»](https://vk.com/club218341918) при поддержке [Министерства просвещения Российской Федерации](https://vk.com/club30558759).