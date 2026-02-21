Школьники Московской области посетили день открытых дверей в НИИ

В Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук прошел день открытых дверей. Мероприятие собрало учеников 7, 8, 9 и 10 классов из Черноголовки, Ногинска и Электростали.

Директор института Евгений Голосов лично встретил школьников и рассказал им о современной науке и исследованиях, проводимых в черноголовском НИИ. Он подчеркнул, что будущие студенты могут получить практические знания и навыки в Черноголовке, поступив на химический факультет Высшей школы экономики.

Перед школьниками выступили старшие научные сотрудники и кандидаты химических наук Любовь Николенко и Владимир Рахтин. Любовь Николенко рассказала, как великие художники вдохновлялись макроснимками поверхностей, таких как крыло бабочки. Владимир Рахтин объяснил, как с помощью химии можно создавать различные запахи и как они влияют на здоровье человека. Ученый также продемонстрировал образцы запахов, которые смогли услышать дети.

Затем школьников и их сопровождающих провели экскурсией по обширной территории НИИ, которая занимает 700 тысяч квадратных метров. Они посетили отдел экстремальных состояний вещества, отдел горения и взрыва и посмотрели современное оборудование в лабораториях.