Школьники Московской области помогают защитить природу

В преддверии новогодних праздников воспитанники школьных лесничеств Истринской школы имени М. Ю. Лермонтова и Новопетровской школы приняли активное участие в конкурсе рисунков «Не руби ель в лесу». Этот конкурс был организован в рамках акции по защите молодых хвойных деревьев от незаконной вырубки. Участники подготовили 12 индивидуальных работ и два коллективных плаката. Лучшие рисунки использовали для создания агитационных материалов, которые разместили в социальных сетях Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес». Кроме того, их оформили на информационном стенде в лесничестве. Участников конкурса наградили благодарственными письмами и памятными подарками.

В школьном лесничестве «Дети леса», созданном на базе средней общеобразовательной школы № 28 города Электроугли, прошло занятие о зимней жизни птиц. Старший участковый лесничий Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов рассказал юным натуралистам о птицах Московской области, правилах изготовления и размещения кормушек, а также о безопасной подкормке пернатых. В завершение занятия ребята изготовили и развесили кормушки на территории школы.

После зимних каникул возобновились занятия и в других школьных лесничествах, курируемых филиалом «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес». В период каникул юннаты продолжали наблюдать за состоянием деревьев и кустарников, изучали следы зимующих животных и регулярно пополняли кормушки для птиц. Педагоги и наставники в это время готовили новые образовательные программы и мероприятия, включая встречи с представителями лесного хозяйства и исследовательские конкурсы.