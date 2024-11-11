Школьники Лосино-Петровского побывали на экскурсии в парке «Патриот»

Воспитанники семейного центра «Доверие» из Лосино-Петровского посетили музей истории партизанского движения в Одинцове. Им рассказали про известных партизан и их подвиги.

Мероприятие прошло в музейном комплексе «Партизанская деревня». Школьники узнали о жизни и быте партизан.

«Экскурсия была посвящена истории партизанского движения на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», — сказала заведующая службой комплексной помощи детям семейного центра «Доверие» Ольга Логинова.

Также для ребят организовали встречу с капитаном воздушно-десантных войск, участником СВО Иваном Бандюковым. Они поговорили о патриотизме.

Отметим, что подобные мероприятия для школьников Лосино-Петровского проводят регулярно.

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