Школьники Лосино-Петровского победили на всероссийском проектном чемпионате
Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского побывали на флагманском чемпионате акселератора «Высота» в Уфе. Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях.
Участниками чемпионата стали более 1000 школьников и 200 команд. Состязания шли три дня.
Ребята представили на суд жюри свои идеи и проекты. Для них организовали квизы, экскурсии по городу, образовательные лекции по навыкам коммуникации, презентации и защите проектов.
Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского также прошли три этапа испытаний чемпионата. Они вошли в пятерку победителей.
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