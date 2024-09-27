Экскурсию по филиалу колледжа «Подмосковье» провели для школьников Лобни

Ученики средней образовательной школы № 9 Лобни побывали на экскурсии в местном филиале колледжа «Подмосковье». Ребят познакомили с профессией специалиста по сервису на воздушном транспорте.

Школьникам показали учебный фильм о работе международного аэропорта «Шереметьево». В колледже обустроена современная лаборатория, которая имитирует различные зоны аэропорта — специальный контроль, зал отдыха пассажиров бизнес- класса и стойки регистрации пассажиров и багажа.

Ребята узнали, какие качества необходимы тем, кто хочет связать жизнь с работой по сервису на воздушном транспорте. Это, в первую очередь, доброжелательность, стрессоустойчивость, умение общаться и приходить на помощь пассажирам.

Экскурсия для школьников проводилась в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Развитию образования в городском округе уделяется большое внимание. В 2024 году в Лобне был открыт инженерно-технический лицей «Авиатика», в котором обучается более двух тысяч студентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».