Встреча с писателем Александром Крохиным прошла в школе № 8 в Лобне

В гости к школьникам пришел почетный работник высшего профессионального образования Александр Крохин. Заслуженный писатель Московской области рассказал учащимся много интересного.

Александр Крохин служил в 104-м Черниговском гвардейском полку и 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Летчик-инструктор раскрыл ребятам секреты своей профессии, ее плюсы и минусы. Александр Крохин был знаком со многими известными космонавтами и поделился с учащимися воспоминаниями об этих встречах.

Крохин является автором многочисленных книг об авиации и природе, а также участником экспедиций и путешествий по горам и пустыням Средней Азии.

Школьники с большим с интересом слушали истории писателя. Ребята активно участвовали в диалоге и задавали множество вопросов. Напоследок Александр Крохин пожелал будущим выпускникам удачно выбрать профессию и найти свой путь в жизни.

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