Школьники Лобни присоединились к акции помощи бездомным животным

В городском округе Лобня дети из трех образовательных учреждений активно участвуют в акции помощи бездомным животным. Ученики школы № 3 имени героя Советского Союза Борисова, воспитанники Дворца творчества «Планета талантов» и детского сада «Полянка» с 2021 года поддерживают благотворительный проект Фонда «Накорми».

В рамках этой инициативы дети, родители и учителя собирают корма для животных. Специальные боксы для сбора установлены в вестибюлях образовательных учреждений, что делает участие в акции доступным для всех.

Цель проекта — оказать помощь уличным животным в Москве и Московской области.

Организаторы акции отмечают, что эта инициатива позволяет спасти от голода тысячи бездомных кошек и собак, проявляя гуманизм и милосердие, которых так не хватает в нашем обществе.

Присоединиться к благотворительной активности могут все желающие. Участники акции считают, что забота о животных — это не только долг, но и признак истинной человечности.

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