Областная экологическая игра прошла в школе № 4 в Лобне

Зональный этап экологической игры «Юные друзья природы» состоялся в Лобне. В средней образовательной школе № 4 собрались не только местные школьники, но и гости из других округов.

В игре участвовали ученики пятых-седьмых классов, которые соревновались в решении экологических задач. Организаторы квеста — лобненские педагоги — подготовили для ребят 10 непростых заданий, с которыми те успешно справились.

Жюри оценило хорошую подготовку школьников. По итогам соревнований победителями стали «Зеленые человечки» из лицея имени Дмитрия Менделеева. Второе место заняли «Дарвинисты» из школы Останкино, а третий результат показала команда «Лесная братва» из гимназии имени Владимира Танеева. Специальный приз зрительских симпатий достался команде «Чистые берега».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».