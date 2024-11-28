Школьники Лобни представят город в финале Олимпиады по избирательному праву

Город Лобня будет представлен на финале Олимпиады по избирательному праву. Во втором этапе приняли участие 313 старшеклассников, и теперь лучшие отправятся в решающий тур.

импиада по избирательному праву помогает школьникам глубже понять важность избирательного процесса и повысить правовую грамотность. Во втором этапе конкурса участвовали старшеклассники Лобни — 172 ученика одиннадцатых классов и 141 ученика десятых. Результаты двух этапов суммировались, и по их итогам определились победители в каждом городском округе. В финал прошли десять команд с лучшими результатами, среди которых оказалась команда Лобни.

Шесть школьников из города будут представлять Лобню на финале Олимпиады. Это ученики школы № 6, а также школ № 8 и 9 — София Кумаритова, Милана Поплякова, Арина Боровикова, Дарья Вуколова, Никита Маклаков и Трофим Рузавин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».