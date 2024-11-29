Школьники из Лобни презентовали проекты на международном техническом форуме

Форум охватывает широкий круг тем: от морально-нравственных ценностей и патриотизма до образования, культуры, новых технологий и здравоохранения. Участники обсуждают важные вопросы, делятся идеями и проектами, направленными на развитие общества. Среди них — школьники школы № 4 из Лобни, которые представили свои проекты, получившие внимание экспертов.

Проектный форум стал важной платформой для молодежи, на которой участники могут обмениваться опытом и внедрять новые идеи в различные сферы жизни. По итогам форума лучшие работы будут отмечены, а их авторы получат шанс представить свои проекты на других профильных мероприятиях.

Также стоит отметить, что в Лобне активно развивается образование. В этом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика», который вмещает более двух тысяч школьников, создавая новые возможности для талантливой молодежи.

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