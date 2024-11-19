Ученики школы № 1 в Лобне устроили концерт в честь Дня матери

Ученики школы № 1 в Лобне подготовили концерт в честь Дня матери. Родители, пришедшие на мероприятие, услышали трогательные песни, увидели яркие танцы и насладились душевными стихами.

Каждое выступление стало маленьким подарком, наполненным теплом и любовью. Учителя, помогавшие в организации концерта, отметили, что дети вложили в свои номера всю душу, чтобы выразить благодарность самым важным людям в их жизни. «Мы гордимся нашими учениками. Они показали, что ценят своих мам и умеют создавать настоящий праздник», — подчеркнули педагоги.

Празднуя День матери в образовательных и культурных учреждениях Лобни проводят различные мероприятия, к организации которых привлекают в первую очередь юных жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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