Лекция для школьников о правилах кормления птиц прошла в Лобне

В Центральном парке Лобни прошло мероприятие для школьников в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Дети узнали о том, как правильно кормить уличных птиц, и сами покормили их кормами, специально подобранными для зимнего периода.

Участники акции слушали рассказ специалиста по экологической безопасности Александра Ловецкого, который рассказал, чем полезно кормить птиц зимой и как это помогает им выжить в холодное время года.

«Мы узнали много нового. Благодарим дирекцию парка и компанию „Четыре Лапы“, а также лектора Александра Ловецкого, специалиста по экологической безопасности и эксперта компании, за интересный рассказ. Также спасибо Галине Владимировне Тапинскую за помощь в проведении мероприятия и неравнодушие и ответственное отношение к природе», — отметили участники акции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».