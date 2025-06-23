Школьники Ленинского округа побывали на встрече с режиссером Егором Кончаловским

Встреча прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в рамках акции «Юные герои кинопленки». Ребята увидели советские киноленты, а режиссер ответил на вопросы после показов.

В мероприятии приняли участие более 300 школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Почетным гостем стал режиссер и член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский, сообщили в администрации Ленинского округа.

«Для юных зрителей организовали показы трех художественных картин: для школьников младших классов представили фильм „И ты увидишь небо“, учащиеся до восьмого класса посмотрели „Судьбу человека“, а старшеклассники — „Иваново детство“. После каждого киносеанса ребята обсуждали фильм с Егором Андреевичем Кончаловским: они задавали вопросы, а знаменитый режиссер давал понятные и обстоятельные ответы», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Акция «Юные герои кинопленки» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее организовали Общественная палата Подмосковья, музей-заповедник «Горки Ленинские» и администрация муниципалитета. Мероприятие подобного формата проходит в регионе впервые.