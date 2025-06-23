Школьники Ленинского округа побывали на встрече с режиссером Егором Кончаловским
Встреча прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в рамках акции «Юные герои кинопленки». Ребята увидели советские киноленты, а режиссер ответил на вопросы после показов.
В мероприятии приняли участие более 300 школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Почетным гостем стал режиссер и член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский, сообщили в администрации Ленинского округа.
«Для юных зрителей организовали показы трех художественных картин: для школьников младших классов представили фильм „И ты увидишь небо“, учащиеся до восьмого класса посмотрели „Судьбу человека“, а старшеклассники — „Иваново детство“. После каждого киносеанса ребята обсуждали фильм с Егором Андреевичем Кончаловским: они задавали вопросы, а знаменитый режиссер давал понятные и обстоятельные ответы», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Акция «Юные герои кинопленки» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее организовали Общественная палата Подмосковья, музей-заповедник «Горки Ленинские» и администрация муниципалитета. Мероприятие подобного формата проходит в регионе впервые.
Помимо кинопоказов, школьники побывали на экскурсии по научно-культурному музею имени В. И. Ленина. Особое внимание уделили экспозиции «Музей в эвакуации», приуроченной к юбилею Великой Победы.
«В канун Дня памяти и скорби, вспоминая 27 миллионов погибших и страшные дни 1941 года, для музея-заповедника особая честь проводить музейные уроки истории в форме содержательного и живого диалога с ребятами», — рассказал директор «Горок Ленинских» Евгений Сарамуд.
Следующий этап данной акции запланирован на сентябрь 2025 года.